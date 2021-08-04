Воронежскому солдату, убившему трех сослуживцев на аэродроме «Балтимор», продлили арест

Антон Макаров пока находится не в СИЗО, а в медицинском центре психиатрии и наркологии имени Сербского Фото: соцсети

235 гарнизонный военный суд, располагающийся в Москве, продлил до 9 ноября арест воронежскому солдату-срочнику Антону Макарову, расстрелявшему двух сослуживцев, а третьего зарубившего топором. То есть, он точно просидит ровно год с момента страшного преступления. Кровавую расправу Макаров учинил 9 ноября 2020 года. Однако сидит он не в СИЗО, а в психиатрии и наркологии имени Сербского, где проходит экспертизу на предмет своего психического здоровья. Дальнейшие действия следствия зависят от ее результатов.

Напомним, 9 ноября утром Антон Макаров схватил топор и зарубил майора Сергея Ермолаева. Потом забрал его пистолет, открыл огонь и убил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Еще одного солдата госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Он выжил.

Макаров угнал машину и пустился в бега. Его задержали около трех часов дня в селе Землянск Семилукского района.

А совсем недавно определили ответственного со стороны военного руководства аэродрома «Балтимор» за жуткую трагедию. Заместителя командира полка по военно-политической работе Евгения Уткина уволили. Он свою вину не признает. И свое увольнение оспаривает в судах. Пока безуспешно.