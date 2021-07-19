Крайним в убийстве трех человек на воронежском аэродроме «Балтимор» назначили замполита

Окрестности "Балтимора" после трагедии. Фото: Максим ГОРОХОВ

В Воронеже определили ответственного со стороны военного руководства аэродрома «Балтимор» за жуткую трагедию, случившуюся 9 ноября 2020 года. Напомним, в тот день утром рядовой-срочник Антон Макаров схватил топор и зарубил майора Сергея Ермолаева. Потом схватил пистолет, открыл огонь и убил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Еще одного солдата госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Он выжил.

Макаров угнал машину и пустился в бега. Его задержали около трех часов дня в селе Землянск Семилукского района. Макарова направили на принудительное лечение в Воронежском областном психоневрологическом диспансере.

В Министерстве обороны России посчитали, что косвенным виновником трагедии является заместитель командира полка по военно-политической работе полковник Евгений Уткин. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

В частности, военные проверили отчеты Уткина и сделали вывод, что работа велась им формально. И фактически полковник самоустранился от выполнения своих служебных обязанностей. После чего приняли решение об его увольнении. Уткин пытается его оспорить. При этом заявляет, что у него не было времени на беседы со срочниками и определение их психологической совместимости, так как начальство загрузило его другими задачами. И виноваты в случившемся нижестоящие командиры, работники военкомата, психологи. Все, кто угодно, но только не он.

В Воронежском гарнизонном суде сочли аргументацию Уткина неубедительной. Теперь он попытается еще раз обжаловать решение об увольнении. Но уже в другой судебной инстанции.