В Воронеже солдата, расстрелявшего трех сослуживцев, отправили на принудительное лечение

Антон Макаров. Фото: соцсети

В среду, 24 марта, в 235 гарнизонном военном суде состоялось заседание по делу 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, застрелившего трех сослуживцев. Молодого человека, обвиняемого в страшном преступлении, направили на принудительное лечение. Его он будет проходить в Воронежском областном психоневрологическом диспансере. Вариантов дислокации Макарова немного: либо его отправят в филиал № 1 «Тенистый», расположенный в Воронеже, либо во второй, расположенный в поселке Орловка. Дальнейшие решения будут принимать в зависимости от эффективности лечения.

Напомним, 9 ноября 2020 года Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме «Балтимор», зарубил майора Сергея Ермолаева. Потом схватил пистолет, открыл огонь и убил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Еще одного солдата госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Он выжил.

Аэродром "Балтимор" вскоре после ЧП оцепили силовики. Фото: Максим ГОРОХОВ

Макаров пустился в бега. Он захватил чужую машину в селе Ямном, расположенном недалеко от Воронежа. Задержали Макарова около трех часов дня в селе Землянск Семилукского района (около 45 км от Воронежа). По словам местных жителей, солдата поймали, когда он пошел в местный магазин. По одной из версий, молодой человек мог направляться к родственникам в Орловскую область.

В отношении Антона Макарова возбудили уголовное дело по двум статьям УК – «Убийство нескольких человек и хищение оружия». Соседи по дому, где он жил, вспоминают его как достаточно спокойного человека. А вот в институте МВД, где он учился, о Макарове сложилось прямо противоположное мнение. Его оттуда отчислили за драки и нарушение дисциплины.