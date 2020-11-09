«Отчислили за драку»: знакомый - об Антоне Макарове, подозреваемом в расстреле сослуживцев в Воронеже

Антон Макаров.

20-летний солдат-срочник Антон Макаров, подозреваемый в убийстве сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор», ранее был отчислен из воронежского института МВД. Об этом «КП-Воронеж» рассказал молодой человек, который вместе с ним учился.

- Его выгнали со второго курса. Причем причина была не в плохой успеваемости, а в постоянных драках, - отметил наш собеседник. - Он был очень странный, замкнутый какой-то. Всегда все делал по-своему. Антон должен был как-то в наряде на туалетах стоять. Но отказался убирать и лег спать на подоконнике прямо там же.

Также, по словам знакомого, парень убегал из института домой. Получи взыскание за драку и за это же его оставили в казарме на второй год. Но утром он вышел на уборку и сбежал. Все это не особенно действовало на парня. И в итоге причиной отчисления стала очередная драка.

Напомним, по предварительным данным, 20-летний солдат Антон Макаров в 5 часов, когда находился в наряде, напал на проверяющих. На офицера он кинулся с топором, отобрал у него оружие и открыл огонь. Погибли четверо. Военные вместе с правоохранителями сейчас выясняют, где находится солдат. В социальных сетях появилась информация, что причиной случившегося мог стать конфликт между солдатом и офицером. Однако военные это опровергают, и рассматривают версию нервного срыва.

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