Расстрел на аэродроме «Балтимор» в Воронеже: погибших стало четверо

Антону Макарову грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Фото: другой источник.

Источник «КП» в правоохранительных органах сообщил, что в реанимации умер раненый во время расстрела на аэродроме «Балтимор» солдат. Таким образом, жертв жуткой расправы стало четыре.

Напомним, в 5.30 9 ноября солдат Антон Макаров, находившийся в наряде, напал на прибывших для проверки офицеров. Отобрал оружие одного из старших по званию и открыл стрельбу. Три военных получили смертельные ранения. Макаров выстрелил еще в одного солдата. К сожалению, спасти его не удалось.

Стало известно, где живет Макаров. Сейчас у дома, где находится его квартира, дежурят силовики. Соседка рассказала, что Антон живет один, мать его уехала в Израиль.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ «Убийство двух или более лиц; хищение оружия». Максимальное наказание, грозящее солдату, устроившему расстрел – от 8 до 20 лет лишения свободы либо даже пожизненное заключение.