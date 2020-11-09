«Мать уехала в Израиль, из института отчислили»: соседи рассказали о солдате, подозреваемом в расстреле сослуживцев в Воронеже

Подозреваемый Антон Макаров.

Трое военнослужащих погибли на аэродроме «Балтимор» - такая новость потрясла воронежцев утром 9 ноября. По предварительным данным, 20-летний солдат Антон Макаров в 5 часов утра находился в наряде. Когда пришли проверяющие он напал на офицера с топором, отобрал у него оружие и открыл огонь. Точно известно о смерти трех человек. Позже четвертый раненный тоже скончался. Военные вместе с правоохранителями сейчас выясняют, где находится солдат.

Здесь до службы в армии жил подозреваемый. Фото: Максим ГОРОХОВ

По адресу, который указан в ориентировке - как место жительство Антона Макарова, дверь не открыли. Вероятнее всего, дома никого нет. Как рассказали жильцы подъезда, в этой квартире люди в принципе мало появлялись. С начала двухтысячных, когда многоэтажку сдали в эксплуатацию, по указанному адресу жила женщина. Лет пять назад ей прямо под Новый год сожгли машины. По словам горожан, причиной могли стать проблемы с бывшем мужем, хотя его самого здесь не видели. Через какое-то время женщина улетела в Израиль и больше не появлялась.

Во дворе многоэтажки, где жил Макаров, сейчас много силовиков. Фото: Максим ГОРОХОВ

Как рассказала «КП» соседка Тамара Ивановна, речь идет о матери Антона. После ее переезда в другую страну, мальчик поступил в воронежский институт МВД и переехал, как раз в эту квартиру, из района. Периодически его приезжали навещать бабушка и дедушка.

- Общительный, спокойный мальчик. Ничего плохого не могу сказать. Гулянок никаких не устраивал, - заключила соседка.