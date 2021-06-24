Под Воронежем на полигоне Погоново обнаружили тело солдата с огнестрельным ранением

Обстоятельства новой гибели солдата на полигоне "Погоново" сейчас выясняют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 24 июня, на военном полигоне «Погоново» в Хохольском районе обнаружили тело солдата-контрактника со смертельным ранением головы. Рядом с погибшим лежал автомат.

В пресс-службе Западного военного округа дали такой комментарий:

- Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы. По предварительным данным смерть военнослужащего наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении стрельб на полигоне в ходе плановых занятий по боевой подготовке. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают.

Напомним, совсем недавно в поле в районе войсковой части Майкопа нашли повешенного 20-летнего солдата из Воронежа Михаила Е. Молодой человек до гибели жаловался на издевательства «дедов». В Военном следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Проследить за расследованием дела общественные активисты попросили министра обороны России Сергея Шойгу.

А 10 февраля 2019 года на том же полигоне «Погонова» нашли тело 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала. У юноши были связаны скотчем руки, а на голове был пакет. Однако эксперты почему-то посчитали, что Степан сам свел счеты с жизнью. Смерти солдата предшествовал безобразный конфликт. Начальник вещевой службы тыла 252 мототострелкового полка войсковой части № 91711 Дмитрий П. четыре раза ударил кулаком Цымбала и заставил его искать пропавшие два ящика с водкой. И намекнул, что если он это не сделает, ему быть, мягко говоря, очень плохо.