Сергея Шойгу попросили разобраться в причинах гибели воронежского солдата в Майкопе

Министра обороны попросили взять на личный контроль разбирательство, была ли гибель Михаила Е. связана с дедовщиной или нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях опубликовали обращение к министру обороны и главному военному прокурору России Валерию Петрову, а также руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование смерти Михаила Е.

Напомним, 15 июня Михаил позвонил матери, сказал, что ее очень любит, но больше они не увидятся. А около 19 часов того же дня женщине пришла страшная весть. Ей позвонил из войсковой части и сообщили, что нашли ее сына повешенным. Михаил раньше неоднократно жаловался маме, что над ним издеваются сослуживцы – выходцы из Дагестана.

Надо сказать, что Александр Бастрыкин в этом деле вряд ли поможет. Разве что отправит обращение своему коллеге из военного Следственного комитета. А вот Шойгу и Петров могли бы посодействовать проведению объективного разбирательства. Если, конечно, это обращение до них дойдет.