Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июня 2021 15:25

СМИ: воронежский солдат-срочник погиб в Майкопе

Михаила Е. нашли повешенным. Мать уверена, что в смерти сына виноваты «деды»
Артем ИЛЬИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
"Дедовщину" в армии никак не могут искоренить. Часто она приводит к трагедиям.

"Дедовщину" в армии никак не могут искоренить. Часто она приводит к трагедиям.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще один срочник погиб в армии – 20-летний воронежец Михаил Е. О смерти молодого человека сообщили несколько СМИ.

Михаил Е. сначала служил в Острогожске в «учебке». Оттуда его направили в Адыгею – в одну из войсковых частей столицы этой южной республики Майкопа. В райцентре Воронежской области Михаил на службу не жаловался. А в Майкопе начал делиться с матерью по телефону проблемами – жаловался на «дедовщину» со стороны дагестанских срочников.

15 июня Михаил позвонил маме, сказал, что ее очень любит, но больше они не увидятся. А вечером, около 19 часов, женщине пришла страшная весть. Ей позвонил из войсковой части и сообщили, что нашли ее сына повешенным.

Мать Михаила уверена, что в смерти сына виноваты «деды». И намерена добиваться тщательного расследования обстоятельств его гибели.