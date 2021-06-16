СМИ: воронежский солдат-срочник погиб в Майкопе

"Дедовщину" в армии никак не могут искоренить. Часто она приводит к трагедиям. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще один срочник погиб в армии – 20-летний воронежец Михаил Е. О смерти молодого человека сообщили несколько СМИ.

Михаил Е. сначала служил в Острогожске в «учебке». Оттуда его направили в Адыгею – в одну из войсковых частей столицы этой южной республики Майкопа. В райцентре Воронежской области Михаил на службу не жаловался. А в Майкопе начал делиться с матерью по телефону проблемами – жаловался на «дедовщину» со стороны дагестанских срочников.

15 июня Михаил позвонил маме, сказал, что ее очень любит, но больше они не увидятся. А вечером, около 19 часов, женщине пришла страшная весть. Ей позвонил из войсковой части и сообщили, что нашли ее сына повешенным.

Мать Михаила уверена, что в смерти сына виноваты «деды». И намерена добиваться тщательного расследования обстоятельств его гибели.