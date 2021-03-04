Вице-спикер гордумы Воронежа может быть причастен к делу о махинациях на выборах

фото: gorduma-voronezh.ru

Первый зампред воронежской гордумы Александр Провоторов попал в поле зрения силовиков. Сегодня, 4 марта, правоохранители проводили оперативные мероприятия на его рабочем месте. Собственный источник подтвердил информацию корреспонденту «Комсомольской правды».

Вице-спикера городского парламента задержали и допросили. Вероятнее всего, уже завтра суд изберет ему меру пресечения. Источник не исключает, что Александр Провоторов попал в поле зрения силовиков в рамках очередного уголовного дела о мошенничестве в ходе выборов в городскую Думу, которые прошли осенью 2020 года.

Дело даже может быть аналогичным тому, по которому предъявлено обвинение теперь уже бывшему вице-мэру Юрию Бавыкину.

- Показания против Провоторова давал другой человек, - пояснил источник.

Напомним, ранее Следственное управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве на выборах по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигурантами его стали экс-заместитель мэра Юрий Бавыкин и его бывшая подчиненная, занимающая пост заместителя руководителя управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светлана Васькова.

Силовики заподозрили чиновников в махинациях на выборах в горДуму. Тогда господин Бавыкин находился на посту главы Коминтерновского района. Показания против чиновника дал обвиняемый по делу о мошенничестве депутат Сергей Кудрявцев. По версии следствия, Бавыкин мог пообещать кандидату в народные избранники обеспечить в ходе предвыборной компании не менее 50% голосов избирателей. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей. Деньги чиновник получил через своего зама Васькову, а услугу не выполнил.

Сейчас Юрий Бавыкин и его бывшая подчиненная находятся под домашним арестом по решению суда. Вину свою они оба признали.