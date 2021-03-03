Заподозренный в мошенничестве вице-мэр Воронежа покинул пост

Вице-мэр Бавыкин вину свою признал. Фото предоставлено Ленинским судом Воронежа

Попавший под уголовное дело о мошенничестве вице-мэр Воронежа по градостроительству Юрий Бавыкин покинул свой пост. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Последним днем, когда он числился сотрудником горадминистрации, стала среда 3 марта. Об этом рассказал корреспонденту «КП» собственный источник.

Пока неизвестно, кто займет кресло вице-мэра по градостроительству. Как ранее сообщали в мэрии, обязанности его были перераспределены.

Напомним, ранее Следственное управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве на выборах по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигурантами его стали вице-мэр Юрий Бавыкин и его бывшая подчиненная, занимающая пост заместителя руководителя управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светлана Васькова.

Силовики заподозрили чиновников в махинациях на выборах в городскую Думу, которые проходили осенью 2020 года. Тогда господин Бавыкин находился на посту главы Коминтерновского района. По версии следствия, он мог пообещать баллотировавшемуся в депутаты воронежской горДумы Сергею Кудрявцеву обеспечить в ходе предвыборной компании не менее 50% голосов избирателей. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей. Деньги, что называется, чиновники взяли, а услугу не выполнили.

Сейчас Юрий Бавыкин, как и его бывшая подчиненная, находится под домашним арестом по решению суда. Вину свою они оба признали. В суде и вице-мэр Бавыкин, и его бывшая подчиненная Светлана Васькова вину свою признали.