Рыбаки сообщили об упавшем частном вертолете в Рамонском районе недалеко от села Новоподклетное. Они позвонили в диспетчерскую службу. Об этом в соцсетях сообщила служба спасения сегодня, 23 декабря.Там уточнили подробности падения. Eurocopter АС-50 совершил жесткую посадку прямо в поле между жилыми домами и рекой Дон в 12.40. По счастливой случайности машина не рухнула на жилые строения.На место происшествия тут же прибыло отделение ПЧ№91 ГПС Воронежской области. Оно дислоцируется в селе Ямное, которое находится в 6 км от места падения. В вертолете находилось два человека – пилот и инженер. Спасатели вытащили из разбитой машины пострадавших, вызвали скорую и оказали первую помощь.– Пожарные обесточили вертолет и залили его пеной, так как баки его были повреждены и авиационное горючее вытекло, – поделилась подробностями служба спасения.В данный момент Следователи московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета. Пока установлено, что у пилота было разрешение на вылет. О причинах расскажут следователи, которые работают на месте. Их им предстоит выяснить.Известно, что машина принадлежит одной из крупных воронежских компаний – «Молвесту». Вертолет базировался в клубе «Солнечный».