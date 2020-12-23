В среду, 23 декабря, в Рамонском районе недалеко от села Новоподклетное совершил жесткую посадку частный вертолет. По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС, крушение произошло в 12.40. Вертолет упал в поле.В результате ЧП пострадали два человека. Собственный источник \\"КП\\" сообщил, что один из них - в тяжелом состоянии. Второй пострадавший в сознании, но из-за сильного удара головой ничего не помнит, ни о самом полете, ни о его цели, ни подробностей инцидента, ни даже собственного имени.- На место направлены пожарно-спасательные подразделения и медицина катастроф, - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.Расследованием обстоятельств ЧП занялась Воронежская транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили марку вертолета: Еврокоптер АС-50.Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Воронежский транспортный прокурор Сергей Федин.- Причины крушения устанавливаются. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Воронежской транспортной прокуратуры.Информация уточняется.Это уже не первое ЧП с частными вертолетами в нашей области. В мае 2019 года аналогичный случай произошел в Каширском районе. Там при посадке завалился на бок вертолет Robinson R44. В кабине был только пилот. Он не пострадал.А в августе 2016 года вертолет частной компании с детьми на борту упал в реку. Тогда выяснилось, что компания катала пассажиров незаконно.