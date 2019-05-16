В Воронежской области упал пассажирский вертолет

В Воронежской области совершил жесткую посадку пассажирский вертолет Robinson R44. Как сообщили в региональном ГУ МЧС по Воронежской области, ЧП произошло вблизи поселка Колодезный Каширского района. Сообщение поступило в 11.40.

- В вертолете находился один человек - пилот. Он не пострадал, - рассказали в МЧС. - Пострадавших на земле также не было. Выезд спасателей не потребовался.

По уточненной информации, ЧП случилось приблизительно в трех километрах от села Круглое того же района. Как только стало известно об инциденте, на место выехал глава местной администрации. На рабочее место он еще не вернулся.

В полиции также получили сообщение о жесткой посадке вертолета. На место отправилась следственно-оперативная группа.

Как сообщил собственный источник "КП", падение произошло после того, как несущий винт потерял часть оборотов. Машина стала неуправляемо крутиться в воздухе и в итоге рухнула в поле.

Позже в Следственном комитете поделились своей предварительной версией аварии. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начало проверку по поводу аварии. На месте работают специалисты, они должны установить причины и обстоятельства случившегося.

В вертолетном клубе "Солнечный", которому принадлежит машина, отказались комментировать произошедшее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/709123" frameborder="0"></iframe> Видео жесткой посадки вертолета в Воронежской области.

Фото с места события.

Отметим, что это не первое ЧП с машинами клуба в регионе. 7 августа 2016 года вертолет, выполнявший прогулочный полет, жестко сел на воду реки Воронеж в Рамонском районе. Пять человек оказались в больнице. По данным силовиков, вертолет зацепился за провода и упал. Делом занималась Генпрокуратура РФ.

А 29 сентября прошлого года аналогичный вертолет "Солнечного" совершил жесткую посадку в Якутии. Пилота нашли спустя несколько дней поисков.