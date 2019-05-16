2019-05-16T19:00:49+03:00
Общество

В Воронежской области упал пассажирский вертолет

Во время жесткой посадки Robinson R44 завалился на бок
Станислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
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Фото с места события.Фото с места события.
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В Воронежской области совершил жесткую посадку пассажирский вертолет Robinson R44. Как сообщили в региональном ГУ МЧС по Воронежской области, ЧП произошло вблизи поселка Колодезный Каширского района. Сообщение поступило в 11.40.

- В вертолете находился один человек - пилот. Он не пострадал, - рассказали в МЧС. - Пострадавших на земле также не было. Выезд спасателей не потребовался.

По уточненной информации, ЧП случилось приблизительно в трех километрах от села Круглое того же района. Как только стало известно об инциденте, на место выехал глава местной администрации. На рабочее место он еще не вернулся.

В полиции также получили сообщение о жесткой посадке вертолета. На место отправилась следственно-оперативная группа.

Как сообщил собственный источник "КП", падение произошло после того, как несущий винт потерял часть оборотов. Машина стала неуправляемо крутиться в воздухе и в итоге рухнула в поле.

Позже в Следственном комитете поделились своей предварительной версией аварии. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начало проверку по поводу аварии. На месте работают специалисты, они должны установить причины и обстоятельства случившегося.

В вертолетном клубе "Солнечный", которому принадлежит машина, отказались комментировать произошедшее.

Видео жесткой посадки вертолета в Воронежской области.

Фото с места события.

Фото с места события.

Отметим, что это не первое ЧП с машинами клуба в регионе. 7 августа 2016 года вертолет, выполнявший прогулочный полет, жестко сел на воду реки Воронеж в Рамонском районе. Пять человек оказались в больнице. По данным силовиков, вертолет зацепился за провода и упал. Делом занималась Генпрокуратура РФ.

А 29 сентября прошлого года аналогичный вертолет "Солнечного" совершил жесткую посадку в Якутии. Пилота нашли спустя несколько дней поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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