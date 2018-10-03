2018-10-03T12:02:47+03:00
Происшествия

Пилота воронежского вертолета, разбившегося в Якутии, нашли

Его состояние не вызывает опасений
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Фото vssut.sledcom.ruФото vssut.sledcom.ruФото: другой источник.
Изменить размер текста:

Операция по спасению пилота вертолета Robinson, принадлежащего воронежскому вертолетному клубу «Солнечный», завершилась успешно. Специалисты МЧС вели поиски вблизи села Сасыр Момского района Якутии вблизи места, где сработал аварийный маяк геликоптера. На склоне хребта командир воздушного судна МИ-8 «Полярные Авиалинии» обнаружил пилота и рухнувший вертолет. Мужчину отвезли в больницу поселка Хомуу Момского района. По предварительным данным, состояние его здоровья не вызывает серьезных опасений

Напомним, ЧП случилось 29 сентября около 12.30. Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку, то есть, говоря простым языком, попал в серьезную аварию. Пилота из-за сильной пурги не смогли сразу найти.

Наши коллеги из «КП-Якутск» поговорили со спасенным пилотом:

- Вертолет упал на бок, и я сразу начал эвакуироваться, - рассказал Александр Новосельцев врачам. – И снега и из материала вертолета сделал что-то наподобие палатки. И наказал себе: пятнадцать минут сплю, а потом просыпаюсь и начинаю делать зарядку, чтобы не замерзнуть. Я понял: пурга, поэтому два-три дня меня не спасут. А, когда услышал звук вертолета, поднялся на холм…

В вертолетном клубе «Солнечный» пояснили, как их летающая машина попала в такую даль:

- В апреле 2018 года мы отдали самолет в аренду частному пилоту. Именно его сейчас и искали. Мы очень переживали за его судьбу. К счастью, мужчину нашли. Насколько нам известно, вертолет пока находится на месте аварии. О характере повреждений машины нам пока ничего не известно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя