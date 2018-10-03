Пилота воронежского вертолета, разбившегося в Якутии, нашли

3 Окт. 11:26 2018-10-03T12:02:47+03:00

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Операция по спасению пилота вертолета Robinson, принадлежащего воронежскому вертолетному клубу «Солнечный», завершилась успешно. Специалисты МЧС вели поиски вблизи села Сасыр Момского района Якутии вблизи места, где сработал аварийный маяк геликоптера. На склоне хребта командир воздушного судна МИ-8 «Полярные Авиалинии» обнаружил пилота и рухнувший вертолет. Мужчину отвезли в больницу поселка Хомуу Момского района. По предварительным данным, состояние его здоровья не вызывает серьезных опасений

Напомним, ЧП случилось 29 сентября около 12.30. Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку, то есть, говоря простым языком, попал в серьезную аварию. Пилота из-за сильной пурги не смогли сразу найти.

Наши коллеги из «КП-Якутск» поговорили со спасенным пилотом:

- Вертолет упал на бок, и я сразу начал эвакуироваться, - рассказал Александр Новосельцев врачам. – И снега и из материала вертолета сделал что-то наподобие палатки. И наказал себе: пятнадцать минут сплю, а потом просыпаюсь и начинаю делать зарядку, чтобы не замерзнуть. Я понял: пурга, поэтому два-три дня меня не спасут. А, когда услышал звук вертолета, поднялся на холм…

В вертолетном клубе «Солнечный» пояснили, как их летающая машина попала в такую даль:

- В апреле 2018 года мы отдали самолет в аренду частному пилоту. Именно его сейчас и искали. Мы очень переживали за его судьбу. К счастью, мужчину нашли. Насколько нам известно, вертолет пока находится на месте аварии. О характере повреждений машины нам пока ничего не известно.