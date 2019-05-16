В СК на транспорте назвали предварительную причину падения вертолета в Воронежской области
В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ раскрыли предварительную причину падения вертолета в Воронежской области. Авария с Robinson R44 произошла сегодня, 16 мая, примерно в 11.00 вблизи села Круглое Каширского района. В машине был один человек - пилот. Несмотря на серьезные повреждения вертолета, он не пострадал.
- По данным следствия, 51-летний пилот во избежание столкновения с проводами линий электропередачи выполнил отворот вправо со снижением, - говорят следователи. - В результате этого маневра он попал в неуправляемое вращение и совершил жесткую посадку с опрокидыванием.
Добавим, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предстоит установить все обстоятельства, предшествующие падению.
ИСТОЧНИК KP.RU