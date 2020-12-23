Как рассказали «Комсомолке» в вертолетном клубе «Солнечный», потерпевший крушение Еврокоптер АС-50 базировался на их территории, но им не принадлежал.- Собственник просто арендовал у нас ангар, - пояснили в клубе «Солнечный».Мы также выяснили, что представитель собственника находится сейчас на месте ЧП. С ним беседуют следователи.Напомним, частный вертолет совершил жесткую посадку в поле у между селами Новоподклетное и Подгорное в Рамонском районе. Врезультате падения пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.