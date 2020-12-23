Следователи московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Рамонском районе. Сейчас расследуется преступление по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч.1 ст. 263 УК РФ). Об этом рассказали в ведомстве сегодня, 23 декабря.Следствие уже проверило и сопоставило факты. В данный момент уже установлено, что падение вертолета произошло примерно в 12 часов 40 минут в деревне Новоподклетное Рамонского района. Там совершил жесткую посадку вертолет AS 50. На борту в этот момент находились пилот и техник. Они госпитализированы.Следователи пояснили, что полет был санкционирован. Пилот имел право на управление воздушным судном.Сечас на месте аварии продолжают работать следователи. Воздушное судно осматривается. Также правоохранители «шуршат» на взлетной полосе, изымают образцы топлива и техническую документацию. Уже назначены экспертизы.Следователи также устанавливают ушерб, который понес собственник. Известно, что еврокоптер принадлежит компании «Молвест». Вертолет базировался в вертолетном клубе Солнечный, чьи воздушные судна не раз попадали в аварии.– Информация будет исследована и сопоставлена с данными регистраторов для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту, – пояснили в межрегиональном следственном управлении.