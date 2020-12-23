Как рассказал «Комсомолке» представитель компании, являющейся владельцем вертолета АС-50, который совершил жесткую посадку под Воронежем в Рамонском районе, на борту находились 49-летний пилот и 40-летний техник. Еврокоптер принадлежит компании «Молвест» и совершал тренировочный полет.Напомним, и пилот, и техник получили в результате крушения ранения. Врачи медицины катастроф эвакуировали их в больницу. Один из пострадавших находится к тяжелом состоянии.На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. В Воронеж прибыли также следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.