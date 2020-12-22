Воронежцев просят проголосовать «за» или «против» переезда скандального памятника Аленке в наш город

Тот самый памятник Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

На момент публикации уже 6 436 человек приняли участие в опросе администрации Воронежа на тему переноса нашумевшего памятника «Аленке». Вопрос простой: как вы считаете, должна ли эта композиция найти свое место в нашем городе?

Пока что 50% респондентов ответили нет - в Воронеже не должно быть такого объекта. Примерно 12% опрошенных считают, что это возможный вариант, но если памятник будет размешен на частной, а не общедоступной территории. И 38% будут рады «Аленушке» в любом месте Воронежа. Это предварительные результаты. Голосование продолжается.

Ранее мэр Вадим Кстенин отметил, что арт-объект очень неоднозначный, откровенно спорныйно все же необходимо узнать, будут ли воронежцы рады появлению «Аленушки» где-то на городских улицах?

Дело в том, что среди тех, кто хочет выкупить памятник, есть и воронежские предприниматели. Вот только пока никто из авторов или заказчиков не говорил, что монумент продается.

Напомним, 18 декабря в одном из новоронежских парков появился памятник Аленке - в честь девушки, по преданию основавшей местное село Новая Аленовка. Лицо у монумента было настолько жуткое, что женщины боялись ходить мимо него в темное время суток. Фото памятника выложили в Сеть, и там его сравнили со зловещими мертвецами, с персонажами фильмов ужасов, и, конечно, с жутким 2020 годом.

21 декабря местные власти признали, что хотели увидеть некое другое, более человеческое лицо у памятника. Кстати, его эскиз , сделанный воронежским архитектором Александром Шилиным, казался им легким и воздушным. В тот же день памятник убрали из парка.