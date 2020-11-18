В Воронеже на пожаре погибла женщина

Пожар потушили через 22 минуты после сообщения о нем, но женщину спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Число жертв ноябрьских пожаров увеличилось. На этот раз трагедия случилась в Левобережном районе на улице Циолковского.

О пожаре в МЧС сообщили во вторник, 17 ноября, в 16.05. На место ЧП выезжали десять специалистов ведомства на трех машинах. Горела трехкомнатная квартира. Огонь повредил диван, вещи и стену на площади три квадратных метра. Пожар ликвидировали в 16.27. В горевшей комнате обнаружили труп 42-летней женщины.

Напомним, за последние полторы недели в Воронежской области на пожарах погибли 11 человек (не исключено, что даже больше). Из известных трагедий можно напомнить совсем недавний пожар в Борисоглебске на улице Ленинской, случившийся утром 17 сентября, там погиб мужчина. 12 ноября загорелся дом в Боброве на переулке Пушкинский. Там после тушения обнаружили тело 61-летнего мужчины. 10 ноября случились сразу две трагедии. В селе Парижская коммуна Верхнехавского района сгорел дачный домик, погиб 72-летний пенсионер. А в Воронеже на улице Домостроителей на пожаре нашли труп 54-летнего мужчины. 9 ноября случилось еще одно ЧП в областном центре. Пожарные после тушения квартиры на улице Ленинградской обнаружили тело 41-летнего мужчины.

В МЧС призывают жителей Воронежской области покупать автономный пожарный извещатель, чтобы обезопасить себя от огненных ЧП. Стоит он недорого – около 250 рублей, прикрепить его к потолку можно самостоятельно. Своим резким звуком он предупредит вас о возгорании, даже если вы крепко спите