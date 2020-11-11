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В Воронеже и в Верхнехавском районе на пожарах погибли мужчины

Оба ЧП случились 10 ноября
Юрий КОЗЛОВ
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Хотя тушили пожары достаточно быстро, без жертв обойтись не удалось.

Хотя тушили пожары достаточно быстро, без жертв обойтись не удалось.

Фото: из архива ГУ МВД России по Воронежской области.

Два пожара завершились трагедиями во вторник, 10 ноября.

В 15.54 загорелась дача в садоводческом товариществе «Форада» в селе Парижская коммуна Верхнехавского района. Пожар потушили в 16.40. В сгоревшем дачном домике обнаружили тело 72-летнего мужчины. Причину его смерти выясняют. А вот из-за чего возник пожар, уже знают. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки.

В 21.50 в Воронеже в доме № 35 по улице Домостроителей Советского района загорелась однокомнатная квартира. Пять жильцов вывели, надев на них специальные маски, предохраняющие от дыма. Еще десять человек вышли на улицу сами. Пожар ликвидировали в 22.11. В сгоревшей квартире обнаружили тело 54-летнего мужчины. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного курения.

Напомним, еще одна трагедия случилась около часа ночи в понедельник, 9 ноября. В доме № 62а на улице Ленинградской загорелась трехкомнатная квартира. На пожаре погиб 41-летний мужчина.

ЧП