В Воронеже и в Верхнехавском районе на пожарах погибли мужчины

Хотя тушили пожары достаточно быстро, без жертв обойтись не удалось. Фото: из архива ГУ МВД России по Воронежской области.

Два пожара завершились трагедиями во вторник, 10 ноября.

В 15.54 загорелась дача в садоводческом товариществе «Форада» в селе Парижская коммуна Верхнехавского района. Пожар потушили в 16.40. В сгоревшем дачном домике обнаружили тело 72-летнего мужчины. Причину его смерти выясняют. А вот из-за чего возник пожар, уже знают. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки.

В 21.50 в Воронеже в доме № 35 по улице Домостроителей Советского района загорелась однокомнатная квартира. Пять жильцов вывели, надев на них специальные маски, предохраняющие от дыма. Еще десять человек вышли на улицу сами. Пожар ликвидировали в 22.11. В сгоревшей квартире обнаружили тело 54-летнего мужчины. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного курения.

Напомним, еще одна трагедия случилась около часа ночи в понедельник, 9 ноября. В доме № 62а на улице Ленинградской загорелась трехкомнатная квартира. На пожаре погиб 41-летний мужчина.