На ночном пожаре в Воронеже погиб мужчина

На месте пожара обнаружили тело 41-летнего мужчины. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Стали известны подробности ночного пожара в доме № 62а на улице Ленинградской. К сожалению, не обошлось без жертв. В сгоревшей комнате обнаружили тело 41-летнего мужчины. Всего, как выяснилось, с пожара эвакуировали десять человек – пять в специальных масках, еще пять сумели выйти самостоятельно.

Напомним, пожар случился около часа ночи. В квартире сгорела одна из трех комнат, также огонь сильно повредил балкон. Пожар удалось ликвидировать в 1.28 – примерно через 20 минут после сообщения о нем. На месте ЧП работали 13 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах.