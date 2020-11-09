В Воронеже с ночного пожара в жилом доме эвакуировали пять человек

Пожар потушили через 21 минуту после сообщения о нем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 9 ноября, около часа ночи в Левобережном районе на улице Ленинградской загорелась трехкомнатная квартира в доме № 62а.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 1.07. На место ЧП выезжали 13 наши сотрудников на четырех машинах, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Горела комната 3х4 метра, она повреждена огнем по всей площади, также пламя сильно опалило балкон 2х5 м. Из дома эвакуировали пять человек, людям пришлось надевать маски, чтобы они не задохнулись от дыма. Пожар ликвидировали в 1.28. По предварительным данным, один человек серьезно пострадал.