В райцентре Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Чтобы не прибавлять работы пожарным, соблюдайте простые меры предосторожности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 12 ноября, еще одну жизнь унес пожар в Боброве. О том, что загорелся дом на переулке Пушкинский, в МЧС сообщили в 7.20. На место ЧП выезжали восемь пожарных на двух машинах. Они справились с огнем в 7.31.

В сгоревшей комнате, где пламя повредило вещи на площади четыре квадратных метра, обнаружили тело 61-летнего мужчины. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное курение.

Напомним, 10 ноября сгорел дачный домик в садоводческом товариществе «Форада» в селе Парижская коммуна Верхнехавского района. На пепелище обнаружили тело 72-летнего мужчины. В тот же день в доме № 35 на улице Домостроителей Советского района Воронежа после тушения пожара в сгоревшей квартире нашли труп 54-летнего мужчины. Еще одна трагедия случилась в доме № 62а на улице Ленинградской. Там в ночь на 9 ноября загорелась трехкомнатная квартире. На пожаре погиб 41-летний мужчина.

В МЧС обращают внимание, что пожары сейчас, в основном, происходят, как из-за «круглогодичных» причин: неисправность электропроводки, курение в постели, так и из-за сезонной: топка неисправных печей. И призывают людей быть крайне осторожными. Если сильно устали или выпили, не курите перед сном. Регулярно проверяйте проводку и исправность печей.