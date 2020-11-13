Сотрудники МЧС рассказали, какой покупкой воронежцы могут обезопасить себя от пожаров

Так выглядит пожарный извещатель. Фото: кадр с видео

В региональном ГУ МЧС предложили воронежцам обезопасить себя от того, чтобы у вас внезапно сгорела квартира или (не дай Бог) и сами вы пострадали. Для этого нужно купить автономный пожарный извещатель. Это коробочка с датчиком дыма, который питается от батарейки и крепится к потолку саморезом. Никаких особых навыков для установки не требуется. Стоит пожарный извещатель в районе 250 рублей.

В то же время есть субъекты, которых в советское время назвали бы спекулянтами (и это еще мягко говоря), которые ходят по квартирам и пытаются «впарить» такие извещатели за 5 тысяч рублей. Сотрудники МЧС предупреждают, что таким деятелям нужно давать от ворот поворот. Жаль, что их действия не подпадают под нынешний уголовный кодекс.

Между тем, ситуация с трагедиями на пожарах с приходом холодов в Воронежской области все более тревожная: за девять дней девять погибших. Напомним, только за последние четыре оборвались четыре жизни. 12 ноября в Боброве на переулке Пушкинский погиб 61-летний мужчина. Сразу две смерти на пожаре случились 10 ноября. В сгоревшем дачном домике в селе Парижская коммуна Верхнехавского района обнаружили тело 72-летнего пенсионера. В тот же день к трагедии привел пожар на улице Домостроителей Советского района. Там погиб 54-летний мужчина. А в ночь на 9 ноября случился пожар в доме № 62а на улице Ленинградской. После его ликвидации сотрудники МЧС нашли в сгоревшей комнате тело 41-летнего мужчины.

Всех этих трагедий могло бы не быть, если бы людей разбудил, либо просто предупредил о пожаре сигнал извещателя.