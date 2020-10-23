В Воронеже из-за ремонта моста отключат воду в Центральном и части Ленинского района

Мост на улице Ленина полностью перекроют 24 октября в 18.00. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

27 октября жителям Центрального и части Ленинского районов нужно запастись водой. Ее не будет с 12.00 28 октября до 00.00 29 октября. Отключение коснется территории, ограниченной улицами Платонова, Гора Металлистов, Петровской набережной, улицей Софьи Перовской, набережной Массалитинова, улицами Кавалерийской, Линейной, проспектом Революции, улицами Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Кольцовской, Плехановской, площадью Ленина и улицей Кирова.

Причина – та же, что будет доставлять немало головной боли водителям. То есть, ремонт моста на улице Ленина. Дело в том, что с одной из сторон моста уберут огромную уродливую трубу водопровода, чтобы поместить ее на специальную эстакаду. Туда же вынесут силовые кабели и коммуникации связи. Естественно, потребуется переподключение водопроводной системы.

26 октября новый участок водопровода продезинфицируют и промоют. 27 октября специалисты «РВК-Воронеж» возьмут пробы для проведения лабораторного анализа. При его положительном результате 28 октября будут переключать участок водовода, для чего и потребуется отключение воды.

Напомним, что 24 октября в 18.00 полностью закроют движение по мосту по улице Ленина. Сотрудники подрядной организации до 1 ноября будут вести подготовительные работы к полному демонтажу путепровода.

Сразу после закрытия подгонят специальную технику и подвезут балки. С 0.30 25 октября железнодорожниками дано трехчасовое технологическое окно. За это время планируют провести монтаж двух 33-метровых балок на возводимую техническую эстакаду.

Работы предстоит немало. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

На время ремонта будет изменено движение автотранспорта и многих маршруток. В мэрии советуют водителям в воскресенье, 25 октября, пока еще дороги будут относительно свободными, поездить по новому пути, чтобы привыкнуть к его особенностям. Кроме того, с 1 по 6 ноября сменят вокзал двухэтажные поезда из Москвы, несколько другим будет и маршрут нескольких пригородных электричек.

По проекту, ремонт моста продлится около полутора лет. Такой большой срок обусловлен тем, что переправа идет над большим железнодорожным узлом, и каждый раз нужно будет подстраиваться под жесткое расписание поездов. Однако за счет технологического окна, предоставленного ЮВЖД с 1 по 6 ноября (по проекту оно не было предусмотрено) срок ремонта планируют значительно сократить. Правда, насколько, пока непонятно.