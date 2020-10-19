В Воронеже из-за ремонта моста на улице Ленина изменится маршрут 24 автобусов

С ближайшей субботы пассажирам придется привыкать к новым маршрутам автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ремонта моста у «Работницы» с 6.00 24 октября поменяют маршрут 24 автобусов: №№ 1 КВ, 1КС, 3, 5, 9КА, 9КС, 10А, 20М, 23К, 25А, 26А, 33К, 45, 49М, 50, 61, 63, 70А, 70М, 75, 88, 88А, 108А, 120. Как они будут ездить по временной схеме, можно увидеть здесь.

Кроме того, автобусам запретят высаживать и впускать пассажиров на остановке «улица Кольцовская» (у дома № 35 на улице Плехановская).

Маршрутки, поворачивающие с Плехановской на Кольцовскую налево, будут останавливаться у дома № 29 на улице Кольцовской.

Автобусы, поворачивающие направо с Кольцовской на Плехановскую, будут выпускать и впускать пассажиров у дома № 42 на улице Плехановской.

Так изменится организация движения на перекрестке улиц Плехановская и Кольцовская. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Напомним, утверждена временная схема движения автомобилей в объезд моста. Кроме того, с 1 по 6 ноября также в связи с реконструкцией этой переправы изменится маршрут двухэтажных поездов из Москвы и нескольких пригородных электричек.

Ремонт моста по проекту займет около 18 месяцев.