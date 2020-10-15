В Воронеже на шесть дней сменят вокзал поезда из Москвы

Двухэтажные поезда до Москвы временно сменят дислокацию - на вокзал Южный на станции Придача. Фото: из архива «КП»

В связи с ремонтом моста у «Работницы» на улице Ленина изменят маршруты нескольких поездов. Дело в том, что они по обычному расписанию следуют именно под переправой, а там во время реконструкции будет небезопасно.

С 1 по 6 ноября двухэтажные поезда «Москва – Воронеж – Москва» будут отправляться с вокзала Южный на станции Придача и приезжать из столицы туда же.

Кроме того, изменится и расписание некоторых пригородных электричек. Они во время прибытия в Воронеж будут доезжать только до Отрожки и Березовой Рощи. Их актуальное расписание движения можно будет увидеть у билетных касс, либо на сайте АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», а также в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород».

Поезд № 26 Воронеж – Москва, как и прежде будет приходить на главный городской вокзал.