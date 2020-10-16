Движение по мосту на улице Ленина перекроют 24 октября

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24 октября с 18:00 закроют движение по мосту на улицу Ленина. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас продолжается подготовка к демонтажу сооружения. Напомним, что проектный срок реконструкции - 18 месяцев.

Глава Воронежа Вадим Кстенин подчеркнул, что будут приложены все усилия, чтобы сократить срок реконструкции и, соответственно, перекрытия движения. Для этого, в частности, были внесены корректировки в проект - новый путепровод будет состоять не из двух пролетов, как сейчас, а из одного.

Кроме того, с 1 по 6 ноября удалось согласовать «глухое технологическое окно» с РЖД . За этот период рабочим предстоит полностью демонтировать мост и вывезти его конструкции. Поезда временно будут прибывать на другие станции города.

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- Мы благодарим железнодорожников за предоставленное окно и должны максимально эффективно его использовать, ничего не должно задерживать те работы, ради которых оно предоставляется, - дал указание заказчику мэр Вадим Кстенин.

До сноса моста подрядчику необходимо произвести монтаж балок на строящейся эстакаде, перенести участок водовода с тротуара на эту эстакаду, произвести фрезерование покрытия и демонтаж трамвайных путей, а также подготовить и расставить спецтехнику.

Уже с 16 октября начнется расстановка дорожных знаков и нанесение разметки для временных схем движения. О путях объезда подробно обещали рассказать в понедельник.

- Реконструкция путепровода на улице Ленина - жизненная необходимость, вызванная состоянием конструктивных элементов. Я понимаю, что воронежцы устали от неудобств, причиняемых реконструкциями путепроводов. Приношу всем горожанам извинения и прошу отнестись к этому с пониманием: мы уже не имели никакого морального права откладывать эти работы - безопасность людей превыше всего, - подчеркнул Вадим Кстенин.