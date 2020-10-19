В Воронеже рассказали о новой схеме движения после закрытия моста на улице Ленина

Пока перекрыта только часть моста. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В мэрии рассказали, как будет организовано движение в центре Воронежа после закрытия моста на улице Ленина для его ремонта. Напомним, через переправу нельзя будет проехать с 24 октября.

Изменения касаются трех перекрестков. Светофоры на них перенастроят соответствующим образом.

На пересечении проспекта Революции и улицы Кольцовской с левой полосы улицы Кольцовской можно будет двигаться налево (на проспект Революции к мосту), а средняя и крайняя правая полосы будут предназначены для поворота направо (на проспект Революции в сторону центра). При движении по проспекту Революции (из центра) по крайней правой полосе можно будет проехать прямо, а со средней и крайней правой полосах - повернуть налево на улицу Кольцовскую.

Временная схема движения на перекрестке улиц Кольцовской и проспекта Революции. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

На перекрестке улиц Урицкого и Ленина поворот налево на улицу Ленина (в сторону педагогического университета) будет разрешен с обеих полос улицы Урицкого.

Временная схема движения на перекрестке улиц Урицкого и Ленина. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

На пересечении Московского проспекта и улицы Урицкого по временной схеме можно будет поворачивать налево на Московский проспект (в сторону центра) с обеих полос, с правой полосы также будет разрешено ехать прямо и направо. Запретят парковку машин от дома № 6 по Московскому проспекту.

Временная схема движения на перекрестке улицы Урицкого и Московского проспекта. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Кроме того, изменят схему движения в двух местах набережной

Выезд на набережную у Чернавского моста при движении с улиц Пятницкого и Степана Разина на данный момент организован так: с правой полосы разрешен поворот направо (в сторону ВоГРЭСовского моста), с левой - налево (под Чернавский мост). А по временной схеме можно будет ехать так: с левой полосы - налево, с правой - налево и направо.

Кроме того, при выезде на набережную по съезду с Чернавского моста останется только одна полоса для выезда направо (под Чернавский мост), поворот налево (на набережную Массалитинова) будет запрещен. На этом же съезде будет смещена осевая линия разметки для безопасного поворота автобусов большой вместимости с набережной Массалитинова.

Также будут запрещены левые повороты с набережной на оба съезда – ехать по набережной здесь можно будет только прямо.

Временная схема движения при выезде на набережную с улиц Пятницкого и Степана Разина. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

А при выезде с набережной Массалитинова (у Северного моста) будет увеличен размер островка безопасности и установлены водоналивные блоки для безопасного выезда больших автобусов. На этом участке будет введено ограничение скорости – 40 км/ч.

Так будет организовано движение при выезде с набережной Массалитинова (у Северного моста). Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Напомним, по проекту реконструкция моста займет 18 месяцев. Уродливую трубу с одной из сторон переправы перенесут на строящуюся эстакаду, рельсы демонтируют. Реконструированный мост будет состоять не из двух пролетов, а из одного.

В связи с начавшимся ремонтом моста с 1 по 6 ноября изменится расписание двухэтажных поездов из Москвы и некоторых электричек.