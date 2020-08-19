В Воронеже подростка, проломившего голову мужчине и бившего старика и сверстников, отпустили под домашний арест

Покаяние на видео за избиение старика оказалось фейком. Фото: кадр с видео

19 августа в Ленинском районном суде посчитали возможным отпустить под домашний арест 14-летнего подростка. Его похождения шокировали многих воронежцев. Началось все с видео, где он с приятелем избивал беспомощного старика. Потом появилась другая запись. На ней подросток «каялся», а его якобы избивали, затем оказалось, что это фейк.

Затем появилась информация, что этот юноша сколотил шайку из примерно таких же, как он. Как минимум, двоих школьников завели на пустырь, там их били и всячески издевались.

За решетку этого 14-летнего субъекта все же определили после совсем уж дикого случая 9 мая, когда он проломил голову случайному прохожему – мужчине 30 лет.

В Ленинском районном суде почему-то решили, что мнение защитника этого несовершеннолетнего негодяя, а также социального педагога более весомо, чем ходатайство следователя о продлении заключения в СИЗО. Откуда-то взялись положительные характеристики (в чем они состояли, к слову, непонятно) и то, что подросток имеет постоянное место жительства. Этого оказалось достаточно, чтобы ему разрешили опять ходить в школу, а в остальное время сидеть дома. Адекватные одноклассники решению суда, видимо, очень «обрадовались».

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