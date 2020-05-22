В Воронеже подросток, избивший старика и двух школьников, в День Победы ударом ноги отправил в реанимацию 30-летнего мужчину

В региональной прокуратуре сообщили о новых криминальных похождениях 14-летнего подростка, избившего беспомощного старика и своего сверстника. 9 мая он шел по улице Выборгской Ленинского района в компании двух приятелей. Ему чем-то не понравился проходящий мимо 30-летний воронежец. Подросток ударил мужчину ногой в голову, причем не раз. В итоге избитого человека отвезли в реанимацию.

В отношении агрессивного школьника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы). Следователи выступили с ходатайством об его аресте. Ленинский районный суд удовлетворил его. Подросток отправился за решетку, как минимум, на два месяца.

В то же время сотрудники прокуратуры проверяют работы властных органов, которые по идее должны были раньше принять меры, чтобы этот школьник не почувствовал свою безнаказанность и начал совершать совсем уж дикие поступки.

Напомним, вечером 15 мая стая подростков, возглавляемая этим 14-летним негодяем, отвела 13-летнего мальчика к заброшенному хлебозаводу. Два часа его избивали, кидали на камни и гвозди и записывали эту расправу на видео. Школьнику порвали куртку и разбили телефон.

За пару недель до этого та же компания подростков отвела на тот же заброшенный хлебозавод 14-летнего мальчика, которого тоже избили. А потом ему еще и стали присылать угрозы по СМС и в соцсетях. Занимался запугиванием один из этой шайки.

По данным «КП», 14-летний подросток, которого сейчас арестовали, раньше был замечен в еще одном гнусном поступке. Он был одним из тех, кто «тусовался» на квартире очень бедного старика на улице Моисеева. В один из вечеров марта 2019 года этот подросток и его приятель жестоко избили пожилого человека. Гнусное издевательство над пожилым человеком попало на видео. Оператором выступала 17-летняя девушка. Старик не сопротивлялся, только прикрывал голову руками. А потом отказался подавать заявление в полицию на своих мучителей. После размещения этого видео дедушке помогли неравнодушные люди. Они купили ему новый диван, холодильник, принесли продукты.

Избитый дедушка жил очень бедно, тем отвратительнее поступок подростков.Фото: соцсети

В то же время с одним из подростков, избивавших старика, якобы круто разобрались. На видео он, вроде бы весь в крови, попросил у пожилого человека прощения на видео. Однако вскоре после этого полицейские сообщили, что съемка было постановочной.

Также непонятная ситуация сложилась вокруг второго подростка. Якобы та же группа «мстителей» встретилась с его то ли родственником, то ли опекуном, то ли отцом. Тут уже этот мужчина показал себя крутым. Сказал, что сам разберется с подростком, а другие чтобы в это дело не лезли. Было ли это видео фейком, неясно.

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