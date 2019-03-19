Воронежские следователи начали проверку по факту избиения бездомного мужчины подростками

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-19T17:47:09+03:00

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Воронежские следователи внимательно изучат видеозапись, на которой подростки избивают бездомного. Двое парней и девушка пробрались в место, где он жил. Молодые люди наносят удары, стараясь попасть по его голове в прыжке. Мужчина не сопротивляется и едва закрывает голову руками. Девушка спокойно записывает видео и радостно хихикает, когда бездомный получает особенно сильный удар.

По предварительным данным, избиение произошло в Воронеже. Подросткам на видео - 16 лет. Когда видео попало в сеть, парни удалили страницы в соцсетях и заперлись дома. Но едва ли это спасет их от беседы со следователями.

- По фактам, изложенным в СМИ, проводится комплекс проверочных мероприятий, - говорят в СУ СКР по Воронежской области. - Идет работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU