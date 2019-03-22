Видео с местью за избитого воронежского старика оказалось постановочным

Воронежские полицейские нашли подростков, которые недавно жестоко избили старика и сняли это на видео. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, ребята часто приходили «потусоваться» в квартиру на улице Моисеева. Делали это с разрешения самого 69-летнего хозяина жилища. Но в начале марта пенсионер и подростки поругались. Как уточняют полицейские, из-за словесного конфликта двое парней 15 и 16 лет избили старика. Происходящее сняла на мобильный телефон 17-летняя девушка. Позже запись появилась в Сети.

Еще одну интересную деталь рассказали полицейские. После того, как видео наделало шума, подростки решили инсценировать избиение одного из них якобы возмущенными активистами. Они сделали новую запись, на которой молодой человек с кровоподтеками на лице просит прощения у пожилого мужчины. «Я извиняюсь перед человеком, которого бил. И простите меня те люди, которые видели это видео». Именно эти слова он произносит на камеру, сидя под деревом на снегу. Подростки подтвердили правоохранителям, что видеозапись постановочная.

Извиняется за избиение.

Добавим, что от самого пенсионера заявлений о причинении телесных повреждений в полицию не поступало. Мужчина заявил, что не имеет претензий к избившим его парням, от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказался.

- Место жительства гражданина, где произошел инцидент, находится на профилактическом учете в УМВД России по городу Воронежу. Сотрудниками полиции систематически проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение противоправной деятельности. По результатам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В таких условиях живет старик.Фото: соцсети

Напомним, в начале недели по интернету разлетелось видео, на котором двое подростков наносят удары руками и ногами с разворота пожилому мужчине. Тот не сопротивляется и едва прикрывает голову. Действие происходит в старой квартире, скорее напоминающей притон.

После появления записи несколько неравнодушных воронежцев решили навестить мужчину. Они купили ему продукты, сигареты и воду. Молодых людей, которые решили поучаствовать в акции, оказалось немало - порядка 20.

- На самом деле, не знаю, с чем связан такой порыв. Мы просто посмотрели ролик и решили, что нужно как-то помочь старику. Хотя бы покормить его. Разослали сообщение по группам в соцсети и получили очень большой отклик, - рассказывает студент Семилукского политехнического колледжа Виталий Чехов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/698230" frameborder="0"></iframe> Воронежцы в гостях у бездомного мужчины.

За пару дней ребята закупили продуктов для Владимира Иноземцева (так зовут пострадавшего пенсионера) на семь-восемь тысяч рублей. Прибрались в квартире. Помыли полы и окна. Купили и привезли диван и холодильник.

Ребята купили привезли пенсионеру диван и холодильник.Фото: соцсети

Как оказалось, эта квартира в одном из домов на улице Моисеева принадлежит брату пострадавшего. В ней пьющий пенсионер, по словам соседей, живет около 15 лет. Так что формально его нельзя считать бездомным.

В то же время, региональное СУ СКР по Воронежской области обещало изучить все обстоятельства и дать правовую оценку как избившим пенсионера, так и лицам, которые подвергли избиению несовершеннолетнего.

Вероятно, последний пункт отпадает из-за его несоответствия действительности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бездомный из Воронежа, которого избили ради лайков, заживет по-человечески. Добровольцы купили ему продуктов и решили сделать ремонт в его временном пристанище (подробности)