Бездомный из Воронежа, которого избили ради лайков, заживет по-человечески

«Я извиняюсь перед человеком, которого я бил. И простите меня те люди, которые видели это видео». Эти слова на камеру произносит воронежский подросток со свежими ссадинами на лице, сидя под деревом на снегу. После этого его несколько раз пинают, и он валится на бок.

Извиняется за избиение.

Еще недавно парень сам жестоко издевался над мужчиной бомжеватого вида ради скандального видео. На тех кадрах двое подростков наносят удары ногами, стараясь попасть по голове мужчины в прыжке. Тот не сопротивляется и едва закрывает голову. Действие происходит в старой квартире, скорее напоминающей притон. Снимает происходящее девушка, чей смех слышен на записи. По предварительным данным, подросткам по 16 лет.

После появления видео в Сети нашлись не только те, кто изливал свои эмоции в комментариях или ставил лайки. Несколько неравнодушных воронежцев решили навестить бедолагу. Они купили ему продукты, сигареты и воду. На кадрах, которые сняли активисты, видно, что квартира представляет собой жалкое зрелище: оборванные обои, разбитые окна, из мебели - только развалившийся шкаф и лежащие на полу грязные остатки дивана, которые служат постелью. Судя по всему, квартира принадлежит брату пострадавшего мужчины: о нем несколько раз упоминают участники беседы. Молодые люди, навестившие бомжа, сразу же решают провести небольшой ремонт: переклеить обои, наладить подачу воды и скинуться на холодильник. Назначают время следующей встречи здесь же: на следующий день в 16.00. Чуть позже один из участников в соцсети поблагодарил всех, кто внес в это дело посильный вклад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/698230" frameborder="0"></iframe> Воронежцы в гостях у бездомного мужчины.

Возможно, бродяга, которого избили ради лайков благодаря усилиям неравнодушных горожан заживет по-человечески.

Параллельно другие (а может, и те же самые) воронежцы решили проучить подростков. И если одного они заставили извиниться, то до второго не добрались. По словам пытавшихся добиться справедливости воронежцев, парень спрятался за спинами взрослых: отца, матери и бабушки. Аудиозапись разговора якобы с отцом героя видео опубликовали в группе в соцсети.

- Вам что надо от него? Извиниться? И дальше что? Вы вообще как к этой ситуации относитесь? Парни, я вас всех предупреждаю, если будет какой-то шантаж или угрозы, разговор перейдет в другое поле - правовое. Я сам в этой ситуации разберусь. Сделаю то, что посчитаю нужным.

Разговор с отцом подростка, который избил бездомного 00:00 00:00

Тем временем, в пресс-службе регионального СУ СКР по Воронежской области сообщили, что после появления видеозаписей в Сети все обстоятельства произошедшего предстоит проверить следователям.

- По итогам доследственной проверки будет дана правовая оценка как избившим пенсионера, так и лицам, которые подвергли избиению несовершеннолетнего, - добавили в ведомстве.