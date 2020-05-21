В Воронеже подростка, избившего беспомощного старика на видео, подозревают в издевательствах над двумя школьниками

В региональном управлении Следственного комитета проверяют информацию о том, что ученик девятого класса сколотил целую банду подростков, которая издевалась над двумя школьниками. Вечером 15 мая эта стая отвела 13-летнего мальчика к заброшенному хлебозаводу. Два часа его избивали, кидали на камни и гвозди. Все это записывали на видео. Мальчику порвали куртку и разбили телефон.

А за пару недель до этого дикого случая та же компания подростков отвела на тот же заброшенный хлебозавод 14-летнего мальчика, которого тоже избили. А потом ему еще и стали присылать угрозы по СМС и в соцсетях. Занимался запугиванием один из этой шайки.

По данным «КП», главарь этой группы малолетних негодяев раньше был замечен в не менее гнусном поступке. Он был одним из тех, кто собирался на квартире очень бедного старика на улице Моисеева. В один из вечеров этот подросток, его приятель (обоим тогда было по 16 лет) жестоко избили дедушку и сняли это на видео. Оператором выступала 17-летняя девушка. Несчастный старик не сопротивлялся, только прикрывал голову руками. Потом он отказался подавать заявление в полицию на своих мучителей.

Пожилой мужчина жил в таких условиях.Фото: соцсети

После размещения этого видео (случилась вся эта мерзкая история в марте 2019 года) дедушке помогли неравнодушные ребята. Они купили ему новый диван, холодильник, принесли продукты.

Благодаря неравнодушным ребятам в квартире появился нормальный диван.Фото: соцсети

В то же время с одним из подростков, избивавших старика, якобы круто разобрались. На видео он предстал окровавленным и попросил у пожилого человека прощения. Однако вскоре после этого полицейские сообщили, что съемка было постановочной.

Также непонятная ситуация сложилась вокруг второго подростка. Якобы та же группа «мстителей» встретилась с его то ли родственником, то ли опекуном, то ли отцом. Тут уже этот мужчина показал себя крутым. Сказал, что сам разберется с подростком, а другие чтобы в это дело не лезли. Было ли это видео фейком, неясно.

Очевидно одно. Надо уже этих буйных любителей видео как-то обуздать. Тем более, есть сведения, что подростки, любящие снимать сцены насилия, не скрывают симпатий к бандитской субкультуре «АУЕ».

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".