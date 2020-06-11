На утро 11 июня коронавирус подтвержден у еще 239 жителей Воронежской области
Областные власти сообщили новые данные о зараженных коронавирусом – на утро 11 июня стало известно о еще 239 заразившихся. Напомним, печальный рекорд был установлен 10 июня. Тогда за сутки подхватили коронавирус 242 наших земляка. Всего теперь эту опасную болезнь диагностировали уже у 3766 жителей Воронежской области.
Напомним, 10 июня стало известно об уже 20 умершем от коронавируса жителе нашей области. В то же время выздоровели от этой болезни уже 1817 человек. Скорее всего, в течение дня эта цифра еще увеличится.
В оперативном штабе по противодействию коронавирусу считают, что причин резкого роста числа заболеваний две: массовое нарушение режима самоизоляции и все большее количество проводимых тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU