На утро 11 июня коронавирус подтвержден у еще 239 жителей Воронежской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:05:42+03:00

Работы у врачей, борющихся с коронавирусом, все больше. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эта цифра совсем немного недотянула до вчерашнего рекорда

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Областные власти сообщили новые данные о зараженных коронавирусом – на утро 11 июня стало известно о еще 239 заразившихся. Напомним, печальный рекорд был установлен 10 июня. Тогда за сутки подхватили коронавирус 242 наших земляка. Всего теперь эту опасную болезнь диагностировали уже у 3766 жителей Воронежской области.

Напомним, 10 июня стало известно об уже 20 умершем от коронавируса жителе нашей области. В то же время выздоровели от этой болезни уже 1817 человек. Скорее всего, в течение дня эта цифра еще увеличится.

В оперативном штабе по противодействию коронавирусу считают, что причин резкого роста числа заболеваний две: массовое нарушение режима самоизоляции и все большее количество проводимых тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU