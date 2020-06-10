2020-06-10T17:36:35+03:00
Общество

Умер от коронавируса 20-й житель Воронежской области

На фоне прибавляющихся каждый день от 220 до 242 новых заразившихся это, к сожалению, не удивительно
Юрий КОЗЛОВ
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Свободных коек в Воронежской области сейчас примерно половина от нормы.Свободных коек в Воронежской области сейчас примерно половина от нормы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали о 20-й жертве этой страшной болезни. С некоторых пор не сообщают ни пол, ни возраст умерших, ссылаясь на врачебную тайну. В начале эпидемии эти соображения почему-то не мешали давать информацию.

Напомним, после 242 новых заразившихся, о чем стало известно утром 10 июня, коронавирус диагностировали уже у 3527 наших земляков. 1817 (то есть, чуть больше половины из них) выздоровели.

Областные власти объясняют резкое нарастание числа больных массовым нарушением режима самоизоляции и все увеличивающимся количеством тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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