В Воронежской области 10 июня еще 78 пациентов победили новый коронавирус

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:27:18+03:00

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Еще 78 пациентов победили новый коронавирус за последние сутки. Об этом 10 июня сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число выздоровевших от COVID-19 в нашем регионе — 1 817.

Ранее оперштаб опубликовал новую информацию о подтвержденных заражениях COVID-19 в Воронежской области. За минувшие сутки заболевание официально подтверждено еще у 242 человек в регионе. Общее число людей, у которых обнаружилась инфекция выросло до 3527.

Таким образом, установлен новый антирекорд: до этого максимум было 228 человек. Но тогда скачок заболеваемости объяснили вспышкой в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Что касается ситуации по стране, то за последние сутки в России выявлено заболевших COVID-19 – 8 404 в 83 регионах, из них 2 924 (34,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 10 июня также в стране выписали по выздоровлению 10 386 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU