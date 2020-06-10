В Воронежской области 10 июня установлен новый антирекорд по заразившимся коронавирусом
10 июня региональный оперативный штаб по коронавирусу опубликовал новую информацию о подтвержденных заражениях Covid-19 в Воронежской области. За минувшие сутки заболевание официально подтверждено еще у 242 человек в регионе. Общее число людей, у которых обнаружилась инфекция выросло до 3065.
Таким образом, установлен новый антирекорд: до этого максимум было 228 человек. Но тогда скачок заболеваемости объяснили вспышкой в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Областные власти предоставили новые данные по показателям, определяющим, пора ли приступать ко второму этапу снятия ограничений. Увы, радоваться пока нечему.
ИСТОЧНИК KP.RU