2020-06-10T09:20:31+03:00
Общество

В Воронежской области 10 июня установлен новый антирекорд по заразившимся коронавирусом

За сутки COVID-19 подтвердился у 242 человек в регионе
Олег ИВАНОВ
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Общее число людей, у которых подтвердилась инфекция выросло до 3065Общее число людей, у которых подтвердилась инфекция выросло до 3065Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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10 июня региональный оперативный штаб по коронавирусу опубликовал новую информацию о подтвержденных заражениях Covid-19 в Воронежской области. За минувшие сутки заболевание официально подтверждено еще у 242 человек в регионе. Общее число людей, у которых обнаружилась инфекция выросло до 3065.

Таким образом, установлен новый антирекорд: до этого максимум было 228 человек. Но тогда скачок заболеваемости объяснили вспышкой в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Областные власти предоставили новые данные по показателям, определяющим, пора ли приступать ко второму этапу снятия ограничений. Увы, радоваться пока нечему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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