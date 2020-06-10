В оперштабе объяснили новый коронавирусный рекорд в Воронежской области
В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу объяснили рекордный прирост заболевших за сутки. Напомним, утром 10 июня региональные власти сообщили о 242 новых заразившихся.
Оказалось, что причины те же, что были озвучены 9 июня. Главная – низкая дисциплина жителей области, массово нарушающих режим самоизоляции. И еще одна – все возрастающее число тестов на коронавирус, позволяющих поставить диагноз все новым нашим землякам. По данным на 10 июня, их число перевалило за 165 тысяч.
Пришло лето, а с ним жара, и сидеть в четырех стенах воронежцам и жителям области будет все труднее. Так что, к сожалению, похоже, суточная заболеваемость так и стабилизируется на отметке 220 – 240 человек. И это при условии, что не возникнет новая вспышка болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU