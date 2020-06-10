В оперштабе объяснили новый коронавирусный рекорд в Воронежской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:12:33+03:00

Похоже, что нынешние 220 – 240 человек за сутки – это надолго

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В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу объяснили рекордный прирост заболевших за сутки. Напомним, утром 10 июня региональные власти сообщили о 242 новых заразившихся.

Оказалось, что причины те же, что были озвучены 9 июня. Главная – низкая дисциплина жителей области, массово нарушающих режим самоизоляции. И еще одна – все возрастающее число тестов на коронавирус, позволяющих поставить диагноз все новым нашим землякам. По данным на 10 июня, их число перевалило за 165 тысяч.

Пришло лето, а с ним жара, и сидеть в четырех стенах воронежцам и жителям области будет все труднее. Так что, к сожалению, похоже, суточная заболеваемость так и стабилизируется на отметке 220 – 240 человек. И это при условии, что не возникнет новая вспышка болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU