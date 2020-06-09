В оперштабе Воронежской области объяснили причины резкого роста заболеваний коронавирусом

9 Июнь 2020 2020-06-09T22:43:11+03:00

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В оперативном штабе по противодействию коронавирусу назвали три причины значительного роста числа заболеваний. По их версии, это связано с тем, что сейчас уже многие жители области не соблюдают режим самоизоляции, ростом числа тестов и выявления случаев заражения среди контактных групп людей, уже лежащих в больницах.

Напомним, два дня подряд число заболевших коронавирусом за сутки держится в районе 220, в то время как раньше их было максимум 139. 228 зараженных на утро понедельника, 8 июня, объясняли вспышкой болезни в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Там коронавирус диагностировали сразу у 119 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU