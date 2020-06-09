Еще 220 воронежцев заболели коронавирусом к 9 июня
Коронавирусные сводки в Воронежской области все печальнее. Ежедневный прирост больных все значительнее с каждым днём. Утром 9 июня оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил ещё о 220 заразившихся.
Всего с начала наблюдений в регионе COVID-19 подтвердили у 3285 жителей. Выздоровели 1699 воронежцев. 19 человек скончались от коронавирусной инфекции.
Невероятный скачок заболеваемости коронавирусом произошел в Воронежской области 8 июня – 228 человек, это произошло за счет вспышки в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов, там Covid-19 выявили у 107 жильцов и 12 сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU