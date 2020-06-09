2020-06-09T09:39:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 220 воронежцев заболели коронавирусом к 9 июня

Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 3285 наших земляков
Ярослав ИВАНОВ
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Коронавирусные сводки в Воронежской области все печальнее. Ежедневный прирост больных все значительнее с каждым днём. Утром 9 июня оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил ещё о 220 заразившихся.

Всего с начала наблюдений в регионе COVID-19 подтвердили у 3285 жителей. Выздоровели 1699 воронежцев. 19 человек скончались от коронавирусной инфекции.

Невероятный скачок заболеваемости коронавирусом произошел в Воронежской области 8 июня – 228 человек, это произошло за счет вспышки в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов, там Covid-19 выявили у 107 жильцов и 12 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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