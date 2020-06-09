В Воронежской области резко ухудшился коэффициент распространения коронавируса
Областные власти предоставили новые данные по показателям, определяющим, пора ли приступать ко второму этапу снятия ограничений. Увы, радоваться вновь нечему.
Коэффициент распространения инфекции увеличился с 1,37 (вечер 8 июня) до 1,53 при норме 0,8. Со свободными койками ситуация примерно та же – было 27,7 процентов, стало 27,6 при норме 50%. Все в порядке только с объемами тестирования на 100 тысяч населения: на вечер 8 июня этот показатель равнялся 164,9, теперь он даже вырос – до 167,2. Норма - 90.
Впрочем, второй этап снятия ограничений может быть сейчас интересен, пожалуй, только сфере торговли, да и то лишь одному ее сегменту. Он подразумевает разрешение работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров и продавцам, торгующим на улице. Также можно будет открыться образовательным учреждения, но большинство из них сейчас находятся на летних каникулах.
Напомним, уже два дня подряд число новых заболевших держится в районе 220 человек.Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 3285 жителей Воронежской области. 19 из них умерли, 1739 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU