2020-06-09T13:26:22+03:00
Общество

В Воронежской области резко ухудшился коэффициент распространения коронавируса

Если вечером 8 июня он был равен 1,37, то теперь увеличился до 1,53
Юрий КОЗЛОВ
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Эпидемия коронавируса в Воронежской области пока и не думает утихать.Эпидемия коронавируса в Воронежской области пока и не думает утихать.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Областные власти предоставили новые данные по показателям, определяющим, пора ли приступать ко второму этапу снятия ограничений. Увы, радоваться вновь нечему.

Коэффициент распространения инфекции увеличился с 1,37 (вечер 8 июня) до 1,53 при норме 0,8. Со свободными койками ситуация примерно та же – было 27,7 процентов, стало 27,6 при норме 50%. Все в порядке только с объемами тестирования на 100 тысяч населения: на вечер 8 июня этот показатель равнялся 164,9, теперь он даже вырос – до 167,2. Норма - 90.

Впрочем, второй этап снятия ограничений может быть сейчас интересен, пожалуй, только сфере торговли, да и то лишь одному ее сегменту. Он подразумевает разрешение работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров и продавцам, торгующим на улице. Также можно будет открыться образовательным учреждения, но большинство из них сейчас находятся на летних каникулах.

Напомним, уже два дня подряд число новых заболевших держится в районе 220 человек.Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 3285 жителей Воронежской области. 19 из них умерли, 1739 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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