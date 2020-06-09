Еще 40 воронежцев вылечились от коронавируса

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:09:54+03:00

С начала пандемии победили новую заразу 1739 жителей региона

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Днем 9 июня от COVID-19 вылечились еще 40 воронежцев, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число воронежцев, победивших новую заразу, выросло до 1739.

Напомним, с начала наблюдений коронавирус диагностирован у 3285 жителей Воронежской области. Выздоровели 1699 воронежцев. 19 человек скончались от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU