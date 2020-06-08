Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, вновь далеки от нормы

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:57:18+03:00

За последние сутки выписали всего 7 человек, переболевших коронавирусом

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Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, 8 июня вновь не радуют. Тестирование на 100 тысяч жителей вновь отлично: 164,9 (норма 90). Проблемы остаются с коэффициентом распространения инфекции: 1,37 (норма 0,8). И со свободным коечным фондом для лечения Covid-19: 27,7% (норма 50%).

Всего 8 июня зафиксировано 228 новых диагнозов за сутки. С учетом последних заболевших общие цифры на сегодня – 3065. Такой рост объяснили вспышкой в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В учреждении Covid-19 выявлен у 107 проживающих в учреждении и у 12 его сотрудников.

Выздоровели - 1 699 человек, то есть за последние сутки выписали всего 7 человек. Умерли: 19.

В то же время Роспотребнадзор сообщил, что треть всех заболеваний коронавирусом в регионе приходятся на неработающих воронежцев (14%) и пенсионеров (18%).

ИСТОЧНИК KP.RU