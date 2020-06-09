Воронежское Дивногорье привлекут к федеральным проектам

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:15:27+03:00

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Минкульт привлечёт Дивногорье к межмузейным проектам федерального уровня, поделился губернатор Александр Гусев в своем аккаунте ВКонтакте. О планах в отношении воронежского музея-заповедника сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Туристов в Дивногорье ждут выставочные и научно-музейные обмены, новые интересные программы и маршруты. Напомним, недавно музей-заповедник «Дивногорье» выиграл грант конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» - на территории сделают детскую развивающую площадку «Дивноленд».

Не обошли в разговоре стороной и резонанс с назначением на должность директора музея Елены Клеповой. Глава региона уверен, что Клепова, зарекомендовавшая себя работой во дворце Ольденбургских, справится и на новом месте.

Напомним, департамент культуры перевел и.о.руководителя музея-заповедника Софью Кондратьеву на место заместителя. Кондратьева, оскорбленная недоверием, решила уволиться. За прежнего руководителя заступился коллектив, написав открытое письмо губернатору Воронежской области и министру культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU