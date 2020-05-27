Сотрудники воронежского музея-заповедника «Дивногорье» выступили против смены руководства

27 Май 2020 2020-05-27T09:07:30+03:00

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Сотрудники музея-заповедника «Дивногорье» выступили против смены руководства: с 28 мая комплекс должна возглавить Елена Клепова.

- Музей-заповедник «Дивногорье» является не только визитной карточкой Воронежской области и Черноземья, но и перспективным туристическим брендом России с возможностями развития до туристического кластера международного уровня. Это сложный и специфичный «организм», сочетающий в себе археологические, архитектурные и природные памятники, уже сейчас привлекающий десятки тысяч посетителей. Справиться с ним и дать толчок дальнейшему успешному развитию под силу лишь специалисту высочайшего уровня. Коллектив музея-заповедника считает, что Софья Константиновна Кондратьева как никто другой соответствует всем возможным критериям, предъявляемым к должности директора нашего учреждения, - говорится в открытом письме.

Также авторы вспоминают о заслугах Софьи Кондратьевой. Например, по их словам, она провела большую работу по продвижению музея-заповедника в ЮНЕСКО.

Под обращением значатся 29 подписей: научных сотрудников, заведующих отделениями, секретарей и других работников.

Открытое письмо коллектив «Дивногорья» отправил министру культуры, губернатору Воронежской области и руководителю департамента культуры области.

24 мая о смене директора культурного учреждения в своих соцсетях написала исполнявшая в течение года обязанности директора «Дивногорья» Софья Кондратьева. Предполагается, что она продолжит работу в должности заместителя директора по научной работе - начальника отдела музейной деятельности «Дивногорья».

Елена Клепова до этого назначения работала заместителем директора историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских», а до этого и возглавляла его.

ИСТОЧНИК KP.RU