У дворца Ольденбургских под Воронежем сменился директор

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-12T15:09:43+03:00

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Маргарита Салмина стала директором историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских», сменив на этом посту Елену Клепову, которая перешла в заместители директора. Изменения появились в соответствующем разделе портала учреждения.

Маргарита Салмина знакома с проблемами и деятельностью главной достопримечательности Воронежской области не понаслышке: ранее дама, которая входит в женсовет воронежского гражданского собрания «Лидер» (он объединяет жен представителей воронежской бизнес элиты), вместе с супругой экс-губернатора Воронежской области Татьяной Гордеевой входила в состав попечительского совета Рамонского дворца. Напомним, дворцовый комплекс много лет находится на реконструкции.

Дворец Ольденбургских, построенный принцессой Евгенией Максимилиановной, принадлежавшей к императорскому дому Романовых, является образцом прекрасной неоготики. Пораженные его красотой фашисты во время Великой Отечественной не бомбили здание. Является объектом культурного наследия регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU